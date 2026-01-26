Başkan Arslan muhtarlarla bir araya geldi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki tüm mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak mahallelerin ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçenin tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mahallelerde hayata geçirilen projeler, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar ve asfalt yapılacak alanlar detaylı şekilde ele alındı.

Başkan Arslan, muhtarlarla birebir görüşmeler yaparak iletilen tüm talep ve önerileri Fen İşleri Müdürlüğü aracılığıyla kalem kalem not aldı. Mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine büyük önem verdiklerini belirten Arslan, hizmetlerin planlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade etti.

"Çameli'nin ilçe merkezinde ne varsa mahallelerimizde de o olacak" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Arslan, mahallelerin yaşam kalitesini artırmak adına hizmetlerin kararlılıkla ve hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.