Başkan Arslan \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' buluşmalarını sürdürüyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmaları kapsamında Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Arıkaya Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede yürütülen katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde düzenlenen programda mahalle sakinlerinin konuğu oldu. Gerçekleştirilen toplantıda; Arıkaya Mahallesi'nde devam eden mevcut çalışmalar, vatandaşların öncelikli ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler masaya yatırıldı. Toplantı boyunca mahalle sakinlerinin talep, görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Arslan, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayarak ilgili konular üzerinde istişarelerde bulundu. Ortak akıl vurgusunun yapıldığı buluşmada, vatandaşların görüşlerinin ilçenin geleceğine yön veren en önemli değerlerden biri olduğu ifade edildi.

Çameli Belediyesi'nden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, istişare kültürü içerisinde ilçeyi daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Toplantıya katılım sağlayan tüm Arıkaya Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz" denildi. - DENİZLİ