Çameli'nde 15 Temmuz şehitleri Azerbaycanlı konuklarla birlikte anıldı - Son Dakika
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Politika

Çameli'nde 15 Temmuz şehitleri Azerbaycanlı konuklarla birlikte anıldı

Çameli\'nde 15 Temmuz şehitleri Azerbaycanlı konuklarla birlikte anıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri, Azerbaycan'dan gelen konuklar ve yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Etkinlikler, saygı duruşu, İstiklal Marşı, şehitlere saygı yürüyüşü, resim sergisi açılışı, konuşmalar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

16.07.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Birlik Günü anma etkinlikleri, kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen konuklar ve yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Çameli'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikler kapsamında, protokol üyeleri, gençler ve Azerbaycan'dan gelen misafirler ile birlikte şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, Çameli Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak Çameli Belediyesi önünde sona erdi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen resim sergisinin açılışını Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen birlikte yaptı. 15 Temmuz Resim Sergisinin açılışına ilçe protokolü, Azerbaycan heyeti ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan resimler izlenirken hüzünlü anlar yaşandı.

Demokrasi nöbeti için toplanan kalabalığa hitap eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. 15 Temmuz bir direnişin sembolü oldu. Bu anlamda, bu milletin yüreğinin tanklardan, toplardan ve bütün silahlardan daha büyük olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Allah bizlere bir daha böyle acı olaylar göstermesin" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimini kınayan Hüseyin Şamil Sözen de, konuşmasında; "15 Temmuz gecesi milletimiz, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkma kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu hain girişime karşı gösterilen direniş, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası okundu. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. 15 Temmuz temalı belgeseller ve videolar yayınlanarak vatandaşlar tarafından izlendi. Saat 00: 13 itibariyle sela okundu ve dualar edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli'nde 15 Temmuz şehitleri Azerbaycanlı konuklarla birlikte anıldı - Son Dakika


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