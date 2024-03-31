Çanakkale\'de Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu Oyunu Kullandı

Politika

Çanakkale'de Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, bir okulda 1001 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, "Çok güzel bir kampanya sürecini atlattık. Çanakkale'ye yine Çanakkale'ye yakışır bir şekilde demokratikçe projelerini anlattı. Çok keyifle güzel işler yapmayı hayal ettiğimiz, altını doldurduğumuz projelerimizle Çanakkaleli hemşehrilerimizin gönlüne girmek için sahaya indik. Umarım öyledir. Çünkü yapacağımız çok güzel işlerimiz var ve heyecanımız var. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Ben kazanan Çanakkale olacak sloganıyla çıkmıştım. Umarım bu akşam kazanan Çanakkale olacak" dedi. - ÇANAKKALE