Canan Kaftancıoğlu'nun görevine son mu veriliyor? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'nun görevine son mu veriliyor? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı

Canan Kaftancıoğlu'nun görevine son mu veriliyor? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı

08.07.2023 11:27

Cumhuriyet Halk Partisi 24, 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirileceği iddia edildi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevden alınma durumu ve yerine Tekin'in atanacağı iddiası büyük yankı uyandırdı. Tekin'in bu gündemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapması ise iddiaların doğru çıkacağı yönünde değerlendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 24, 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirileceği iddia edildi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevden alınma durumu ve yerine Tekin'in atanacağı iddiası büyük yankı uyandırdı. Tekin'in bu gündemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapması ise iddiaların doğru çıkacağı yönünde değerlendirildi.

"BÖYLE BİR İHTİMAL OLABİLİR"

İddiaları ortaya atan gazeteciler de sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. İddiaların yalan olduğu yönündeki yorumlara verilen cevapta, kaynakların birinci derece olduğu ve Tekin'in de böyle bir ihtimalin bulunduğunu söylediği bilgileri yer aldı.

Canan Kaftancıoğlu görevden alınıyor mu? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı

"KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE ADAY OLURUM" DEMİŞTİ

Öte yandan CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisinin ardından partisine eleştirilerde bulunmuş, "Seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz" diye konuşmuştu. Kongre takvimine dikkat çeken Tekin, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa da aday olacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Bu kadın domuz etine methiyeler düzen Azerbaycan Ermenistan savaşında ermenileri tutan hatun değilmiydi hayret herhalde daha iyi bir göreve getirilecek Cevap Yaz 38 11 Yayından Kaldır
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Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu'nun görevine son mu veriliyor? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı - Son Dakika


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