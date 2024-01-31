Canik Belediye Başkanı Gençlerin Yanında Olduklarını Belirtti

Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Gençlerimiz için tüm imkanlarımızla seferberiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gençlere yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Gençlerle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinlediklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, gençlerin fikirlerine ve düşüncelerine önem verdiklerini söyledi. Gençlerin projelerine yönelik destek sunduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimiz için tüm imkanlarımızla seferberiz" ifadelerini kullandı.

İlçede gençlere yönelik programlar düzenlemeye devam ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik'te gençlerimizin yeni bilgiler öğrenmesi ve kişisel gelimlerine katkı sunmak adına birçok özel programlar düzenliyoruz. Programlarımızı gençlerimizin istek ve önerilerine göre belirliyoruz. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için ücretsiz eğitim programları düzenliyor, onların sınav ücretlerini karşılıyoruz. Alanında seçkin isimlerle kendileriyle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Gençlerin hazırlamış olduğu projelere destek verdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Hepimiz biliyoruz ki, ülkemizi bilimde ve teknolojide daha da ileriye taşıyacak olan gençlerdir. Gençlerimizin fikirlerini ve hazırlamış oldukları projelerin hikayesini kendilerinden heyecanla dinliyoruz. TEKNOFEST ve TÜBİTAK projeleri başta olmak üzere gençlerimizin hazırlamış oldukları projelere destek sağlıyoruz. Lise ve üniversite yer alan TEKNOFEST takımlarımızla, öğrenci topluluklarımızla birlikte bilim, teknoloji ve spor alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin hedeflerine giden yolda yanındayız" şeklinde konuştu. - SAMSUN