Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart\'ta zaferlerini ilan edecek

Politika

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta zaferlerini ilan edeceklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, Samsun Salıpazarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Canik'i daha ileriye taşıyacak projelerin hazır olduğu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 31 Mart'tan zaferle çıkacaklarını ifade etti.

Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde yer alan dernekte, dernek yönetimi ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni dönemde ilçeye kazandırılacak projeler hakkında bilgiler verdi. İlçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Canikimiz için görevde bulunduğumuz 5 yılda ilçemizi projeler ve yatırımlarla donattık. Hemşehrilerimizle el ele örnek işlere imza attık. Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Önümüzdeki 5 yılda ilçemizi daha ileriye taşıyacak projeleri ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta sandıkta zaferimizi ilan edeceğiz. Canik'te gerçek belediyeciliği sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN