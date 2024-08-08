Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hemşehrileriyle Birlikte Çalışmaya Devam Ediyor

Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bizim en büyük güç kaynağımız, hemşehrilerimizle olan örnek birlikteliğimizdir" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ilçede ortak akıl anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar, vatandaşların beğenisini toplamaya devam ediyor. İlçedeki esnaflarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde istişare kültürü içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Esnaflarla buluştu

Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'ndeki esnaflarla buluşan Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdüren çalışmalar hakkında esnaflara bilgiler verip, onların talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Bizim en büyük güç kaynağımız, hemşehrilerimizle olan örnek birlikteliğimizdir. Canik'imiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ortak akıl ve istişare düsturu ile sürdürdüğümüz yönetim anlayışla yeni projeleri ve yatırımları ilçemize kazandırmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN