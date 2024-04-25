Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede eşit hizmet ilkesiyle çalışıyor

Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde eşit hizmet ilkesiyle çalışıyor, yeni eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç ve muhtarları makamında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki tüm mahallerde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Muhtarlarla ve ilçe sakinleriyle istişare halinde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde eşit hizmet ilkesiyle çalışıyor, yeni eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Sandıkçı'dan birlik vurgusu

Canik'te çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imize değer katan, vatandaşlarımızın taleplerini karşılayan yeni eserleri ilçemize kazandırmak adına azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtar kardeşlerimizle ve hemşehrilerimizle istişare kültürü içerisinde çalışmalarımızı planlıyoruz. Talepleri yerinde dinliyor, çalışmalarımızı sahada takip ediyoruz. İlçemize birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN