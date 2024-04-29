Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışıyor - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Üstyapı ve altyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, sosyal donatı alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Sahada çalışmalara yoğun bir şekilde devam ederken, ilçeye kazandırılacak yeni eser ve hizmetlerin planlamalarını titizlikle gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

29.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:42
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Üstyapı ve altyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, sosyal donatı alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Sahada çalışmalara yoğun bir şekilde devam ederken, ilçeye kazandırılacak yeni eser ve hizmetlerin planlamalarını titizlikle gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"İlçemize değer katmaya devam edeceğiz"

İlçeye yeni eser ve hizmetler kazandırmak için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle sahada yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürken, ilçemize kazandıracağımız yeni projelerin ve yatırımların planlamalarını hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Canik'imiz için seferberlik halinde çalışıyoruz. Modern yaşam alanları, güvenli ve konforlu yollar, gözde sosyal donatı alanlarıyla ilçemize değer katmaya devam edeceğiz. Her alanda gelişmeye devam eden bir Canik'e şahitlik etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışıyor - Son Dakika

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