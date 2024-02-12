Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınlara yönelik projeleri anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınlara yönelik projeleri anlattı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınlara yönelik projeleri anlattı

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, ilçede kadınlara yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı. Sandıkçı, yeni 5 yılda da kadınlara özel projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

12.02.2024 14:42  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizi daha ileriye taşıyacağımız yeni 5 yıla adım atacağız" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canikli kadınlarla gerçekleştirdiği buluşmada 2024-2029 döneminde ilçede kadınlara yönelik hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti. Eğitimden, mesleki istihdama kadar her alanda 5 yılda ilçede kadınlara yönelik özel projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden İbrahim Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizin sosyal ve mesleki hayata katılımlarını arttıran yeni proje ve çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

İlçede kadınlara yönelik kazandırdığı projeler Canikli kadınlar tarafından büyük beğeniyle karşılanan Başkan İbrahim Sandıkçı, 2024-2029 döneminde kadınlara özel proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Sandıkçı, "Görevde bulunduğumuz 5 yılda ilçemizdeki hanım kardeşlerimiz için önemli projelere ve hizmetlere imza attık. Canik'imize 4 adet yeni Hanım Konağı kazandırdık. Canik Kadın Kooperatifi'ni kurduk. Canik Genç İş Kadını İstihdamı Projesi'ni hayata geçirdik. 5 yılda 3 bin 730 hanım kardeşimize mesleki istidama yönelik sertifikalı mesleki eğitim verdik. 31 Mart'ta ilçemizi daha ileriye taşıyacağımız yeni 5 yıla adım atacağız. Modern çehresiyle insanını kucaklayan bir Canik'i inşa etmeyi süreceğiz. Hemşehrilerimizin hayır dualarıyla her zaman olduğu şekilde yeni 5 yılda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın eşi Selma Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay ve kadınlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İbrahim Sandıkçı, AK Parti, Canik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınlara yönelik projeleri anlattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 17:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınlara yönelik projeleri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement