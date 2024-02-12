Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınlara yönelik projeleri anlattı

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizi daha ileriye taşıyacağımız yeni 5 yıla adım atacağız" dedi.
Başkan İbrahim Sandıkçı, Canikli kadınlarla gerçekleştirdiği buluşmada 2024-2029 döneminde ilçede kadınlara yönelik hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti. Eğitimden, mesleki istihdama kadar her alanda 5 yılda ilçede kadınlara yönelik özel projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden İbrahim Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizin sosyal ve mesleki hayata katılımlarını arttıran yeni proje ve çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
İlçede kadınlara yönelik kazandırdığı projeler Canikli kadınlar tarafından büyük beğeniyle karşılanan Başkan İbrahim Sandıkçı, 2024-2029 döneminde kadınlara özel proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Sandıkçı, "Görevde bulunduğumuz 5 yılda ilçemizdeki hanım kardeşlerimiz için önemli projelere ve hizmetlere imza attık. Canik'imize 4 adet yeni Hanım Konağı kazandırdık. Canik Kadın Kooperatifi'ni kurduk. Canik Genç İş Kadını İstihdamı Projesi'ni hayata geçirdik. 5 yılda 3 bin 730 hanım kardeşimize mesleki istidama yönelik sertifikalı mesleki eğitim verdik. 31 Mart'ta ilçemizi daha ileriye taşıyacağımız yeni 5 yıla adım atacağız. Modern çehresiyle insanını kucaklayan bir Canik'i inşa etmeyi süreceğiz. Hemşehrilerimizin hayır dualarıyla her zaman olduğu şekilde yeni 5 yılda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın eşi Selma Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay ve kadınlar katıldı. - SAMSUN
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