Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimi veriyor - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimi veriyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimi veriyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere deney ve gözlem çalışmaları eşliğinde bilim ve teknoloji alanında eğitim verdiklerini ifade etti. Gençlerin ülkenin bilim ve teknolojideki liderliğini sürdüreceğini belirten Başkan Sandıkçı, gençlerin milli ve özgün eserlerle ülkeyi ileriye taşıyacaklarını söyledi.

17.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere deney ve gözlem çalışmaları eşliğinde bilim ve teknoloji alanında eğitim verdiklerini ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye'nin bilim ve teknolojide olan liderliğini gençlerin sürdüreceğini ifade etti. Öğrencilerin Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleştirdikleri eğitimlerle bilim ve teknoloji alanlarında deneyim kazandıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimiz imzalarını taşıyan milli ve özgün eserlerle ülkemizi bilim ve teknolojide ileriye taşıyacaklar" dedi.

"Zihinlerinde kalıcı hale getiriyoruz"

Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerini ve öğrencilerini Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, burada özel olarak oluşturulan atölyeler, keşif alanları ve laboratuvarlar hakkında onlara bilgiler verdi. Öğrencilerle birlikte atölye çalışmaları gerçekleştiren Başkan Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde uyguladığımız özel eğitim müfredatımız çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerimize eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Öğrencilerimizin deney ve gözlem çalışmalarıyla, bilim ve teknoloji alanlarında deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Onların burada öğrendikleri bilgileri zihinlerinde kalıcı hale getiriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda öğrencilerimizin yeni kazanımlar elde etmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Akıncı pozu

Gerçekleşen ziyaret programında öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle birlikte Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yer alan AKINCI TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla uzun süre sohbet etti. Ziyaret programına Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesi Dernek Başkanı İhsan Kaptanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimi veriyor - Son Dakika

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