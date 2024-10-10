Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, Öğrencilere Desteklerini Sürdürecek - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, Öğrencilere Desteklerini Sürdürecek

Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, Öğrencilere Desteklerini Sürdürecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime verdiği önemle öğrencilere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti. Başarı gösteren öğrencilere ödüllerini takdim eden Sandıkçı, yeni projelerin de geleceğini açıkladı.

10.10.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik projelerle öğrencilere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti. Canik İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Seçme Sınavı Ödül Töreni'nde öğrencilerle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, sınavda dereceler elde eden öğrencilere bisiklet, bluetooth kulaklık, akıllı saat ve video oyun konsolu ödüllerini takdim ederek onları başarılarından dolayı kutladı. Eğitim alanına yönelik çalışmaları büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitime yönelik projelerimizle kıymetli öğrencilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Öğrencilerle buluştu

Canik İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen ödül töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla sohbet ederek fikirlerini ve taleplerini dikkatle dinledi. "Öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik yeni projeleri ilçede hayata geçirmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Eğitime yönelik yeni projeleri ilçemize kazandırırken, kıymetli öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Sınavlarda derece elde eden öğrencilerimizi başarı ödülleriyle buluşturuyoruz. Milli ve manevi yönleri güçlü, özgün fikirleriyle ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak olan nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, eğitime verdiği önem ve kendilerine sağladığı desteklerden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Törene ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, Öğrencilere Desteklerini Sürdürecek - Son Dakika

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