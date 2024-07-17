Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Önceliğimiz yerinde ve hızlı hizmet

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini belirterek, "Önceliğimiz yerinde ve hızlı hizmet" dedi.

İlçede sürdürülen çalışmaları yerinde takip ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi ekiplerinin sahada koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydederek, "Canik'imize gönülden hizmet ediyor, çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'te yerinde ve hızlı hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Asli görevlerimizi özveriyle sürdürürken, ilçemize yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini daima göz önünde bulunduruyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Önceliğimiz yerinde ve hızlı hizmet. Tüm ekiplerimizle birlikte Canik için azim ve gayretle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN