Canik Belediyesi, 2025'te Yeni Projelerle İlçeyi Geliştirecek - Son Dakika
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Politika

Canik Belediyesi, 2025'te Yeni Projelerle İlçeyi Geliştirecek

Canik Belediyesi, 2025\'te Yeni Projelerle İlçeyi Geliştirecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye 2025 yılında yeni eser ve hizmetlerin kazandırılacağını belirtti. Yeni parkların açılışının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri ve güvenli konut inşaatlarına yönelik çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

03.01.2025 15:49  Güncelleme: 15:51
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2025'te de ilçeye yeni eser ve hizmetleri kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında Canik Belediye Meclisi Ocak Ayı Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı ve Denetim Komisyonu Seçimi gerçekleştirilen toplantıda Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdürülen ve yapımı planlanan yeni projeler hakkında Canik Belediye Meclis Üyelerine bilgiler aktardı. Canik'te yeni parkları hizmete sunarak 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, açıklamalarda bulundu.

"2025'te yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz"

2025 yılında yeni eserleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemize her alanda değer katmak için gayretle çalışıyoruz. Eğitimde, bilimde, teknolojide, sanatta, sporda kısaca tüm alanlarda örnek gösterilen projelere imza attık. Bugüne kadar olduğu gibi, eser ve hizmet belediyeciliği şiarıyla çalışmaya devam ederek yeni projeleri ve yatırımları, hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. 2025 yılında da yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Soğuksu Mahallemizdeki depreme dayanıksız yüksek riskli yapı stoklarının yıkım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Güvensiz yapı stoklarının bertaraf edilmesiyle yeni konutların yapım çalışmalarına başlayacağız. Depreme dayanıklı konutlar ve güvenli yaşam alanlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız" dedi.

Toplantı, alınan kararların ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediyesi, 2025'te Yeni Projelerle İlçeyi Geliştirecek - Son Dakika

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