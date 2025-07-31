Canik Belediyesi\'nden Yeni Projeler ve Yatırımlar

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye projeler ve yatırımlarla değer katmaya devam ettiklerini ifade etti. Canik'te ağırladığı Giresun Aydındere Belediye Başkanı Nuri Demir'e kentsel dönüşümden eğitime, sağlıktan sıfır atığa kadar ilçeye kazandırılan projeler ve yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin bugününe ve geleceğine değer katan eserleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmayı sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Canik'imiz için üretiyor ve yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Sahada gayretle çalışarak, örnek olan projelerimize yenilerini ekliyoruz. Canik'imizin geleceğine değer katan eserleri, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN