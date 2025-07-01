Canik Belediyesi, Tatil Yapmadan Çalışmalara Devam Edecek

Samsun'un Canik Belediye Meclisi, bu yıl da geleneği sürdürerek tatil yapmadan çalışmalarına devam edecek.

Canik Belediye Meclisi Temmuz Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü ve ilgili gündem maddelerinin komisyonlara sevk edildiği toplantıda, Canik Belediye Meclisi 2025 yılı için tatil yapmadan çalışma kararı aldı. Toplantıda, ilçeye kazandırılması hedeflenen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Her alanda daha güçlü bir Canik için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Canik Fen Lisesi yükseliyor

Canik Fen Lisesi'nin yeni okul ve öğrenci yurdu binalarının yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Fen Lisemizin yeni okul ve yurt binalarının yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Merkezi Hükümet Yatırımları çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız Canik Fen Lisemizde, modern derslikler, laboratuvarlar, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, açık ve kapalı derslik alanları yer alacak. Donatılarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en modern okul binaları arasında yer alacak olan Canik Fen Lisemizin yapımını, kısa süre içerisinde tamamlayıp öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyüğü

6.9 hektar alan üzerinde Canik Macera Parkı'nın yapım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan Canik Macera Parkımızın yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Hasköy Mahallemizde mevcut doğal alanı muhafaza ederek yapımını gerçekleştirdiğimiz Canik Macera Parkımızda, doğa ve macera tutkunlarını ağırlayacağız. Canik Macera Parkımız ile ilçemizin turizmden aldığı payı yukarıya taşıyacağız" ifadelerinde bulundu. - SAMSUN