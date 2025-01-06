Canik\'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Politika

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, güvenli yaşam alanlarını vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Canik'te dirençli ve güvenli bir şehir yapısı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede yer alan depreme dayanıksız, yüksek riskli yapıların yıkım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydetti. Depreme karşı güvenli ve konforlu yaşam alanlarını vatandaşlarla buluşturmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde depreme karşı dirençli ve güvenilir bir şehir yapısı oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Soğuksu Mahallesi'nde yer alan depreme dayanıksız binaların yıkım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde, Soğuksu Mahallemizde yer alan yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmamız kapsamında Soğuksu Mahallemizde yer alan, 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan toplam 741 adet depreme dayanıksız, yüksek riskli binanın yıkım işlemlerini tamamlayacağız. Canik'te depreme karşı dirençli şehir yapısı oluşturacağız. Depreme dayanıklı konutları ve içerisinde sosyal donatı alanları yer alan güvenli yaşam alanlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN