Canik'te Kentsel Dönüşüm ve Yeni Eğitim Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Canik'te Kentsel Dönüşüm ve Yeni Eğitim Projeleri Devam Ediyor

Canik\'te Kentsel Dönüşüm ve Yeni Eğitim Projeleri Devam Ediyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında depreme dayanıksız binaların yıkım çalışmalarına devam ettiklerini ve yeni sosyal yaşam alanları ile Canik Fen Lisesi'nin yapımına yoğunlaşan projeleri tanıttı.

28.01.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, ilçedeki depreme dayanıksız yapıların yıkım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Canik'imize modern sosyal yaşam alanları kazandıracak, hemşehrilerimizi yeni ve depreme dayanıklı evlerle buluşturacağız" dedi.

Yeni yatırımlar için titizlikle çalışmayı sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmalarının ve Canik Fen Lisesi yapım çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti. Yaşama dokunan ve Canik'e değer katan eserleri ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizi yeni eser ve hizmetlerle taçlandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Canik'te öncelik can güvenliği

Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, ilçedeki depreme dayanıksız yapı stoklarının yıkım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, şöyle devam etti:

"Canik'imizde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Soğuksu Mahallemizde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde, mahallemizde yer alan ve yaşam güvenliği için büyük tehlike oluşturan depreme dayanıksız binaların yıkımlarına devam ediyoruz. 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmamızla Canik'imize modern sosyal yaşam alanları kazandıracak, hemşehrilerimizi yeni ve depreme dayanıklı evleriyle buluşturacağız."

Canik Fen Lisesi'nin yapım çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Merkezi Hükümet Yatırımları çerçevesinde ilçeye kazandırdıkları Canik Fen Lisesi'nde öğrenciler için her detayın düşünüldüğünü belirterek, "Canik Fen Lisemizin yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Tamamlandığında 5935 metrekare kullanım alanına sahip bir yapıda öğrencilerimize hizmet sunacak olan Canik Fen Lisemizde modern laboratuvarlar, derslikler, spor salonu, konferans salonu ve kütüphane yer alacak. Ayrıca 4100 metrekare kullanım alınana sahip bir öğrenci yurdumuz da bu güzide eğitim kampüsümüzün içerisinde yer alacak" şeklinde konuştu.

Yeni Projeler

"Geleceğin incisi Canik'imize yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "İlçemize yeni projeleri ve yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz. Canik'imize değer katan gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm hemşehrilerimizin yaşamına dokunan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Canik'te geleceğe uzanan eser ve hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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