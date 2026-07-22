Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler oldu

Çankaya Belediye Meclisinde gerçekleştirilen seçimde başkan vekilliğine Haldun Güler seçildi.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanmıştı. Belediye Meclisi tarafından başkan vekilini belirlemek için oylama yapıldı. Yapılan seçimde Haldun Güner ve Fevzi Gümüş aday oldu. 43 üyenin oy kullandığı ilk turda Haldun Güler 30 oy, Fevzi Gümüş 6 oy alırken, 5 oy boş, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Oylamanın ikinci turunda ise 37 oy alan Haldun Güler, Çankaya Belediye Başkan Vekili oldu. Fevzi Gümüş'ün ise 2 oy aldığı seçimde 3 boş oy çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.

"Emekçilerimize haklarını yine en yüksek standartlarda vermeye devam edeceğiz"

Seçimin ardından bir konuşma yapan Haldun Güler, "Önümüzdeki süreçte Hüseyin Can Güner başkanımızın başlamış olduğu tüm hizmetleri, adalet yerini bulup Hüseyin Can Güner başkanımızın tertemiz, şeffaf olduğu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeten belediyecilik anlayışıyla kullanacağız. Emekçilerimize haklarını yine en yüksek standartlarda vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA