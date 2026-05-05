Çankırı Ekonomik ve Turizm Potansiyeliyle Öne Çıkıyor
05.05.2026 18:45
Bakan Yardımcısı Çam, Çankırı'nın ekonomik ve turizm değerlerinin Türkiye'ye katkı sağladığını vurguladı.

Çankırı'da konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Çankırı, ekonomik gelişmesiyle, turizmdeki potansiyeliyle, yapmış olduğu çalışmalarıyla hem kendine hem civarına hem de devletimize katma değer üretmektedir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bir dizi ziyaret ve program için Çankırı'ya geldi. Bakan Yardımcısı Çam'ın Çankırı'daki ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çam, şeref defterini imzaladı. Kentteki çalışmalarla ilgili Vali Çakırtaş'tan bilgi alan Çam, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda parti teşkilatı ile bir araya gelen Çam, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çankırı'nın önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Bakan Yardımcısı Çam, "Çankırı tarihi, kültürel, manevi zenginlikleriyle, turizm potansiyeliyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisine, sanayisine, üretim kapasitesine katkılarıyla, bilimde, teknolojide insan kaynağı üretmesiyle en güzel, en kıymetli illerimizden bir tanesi. İnşallah bundan sonraki süreçte de dünyanın çeşitli sıkıntıları yaşanırken, başta bütün illerimiz olmak üzere Çankırı'mız da dünya ekonomisine, dünya ticaretine, dünyadaki bütün zorluklara katma değerini en güzel şekilde vermeye devam edecek" dedi.

"Çankırı devletimize katma değer üretmektedir"

Çankırı'nın ekonomik gelişmesinin devlete katma değer ürettiğini belirten Çam, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sadece kendimize bir refah sağlamak, kendi imkanlarımızı geliştirmek üzere yaratılmış insanlar değiliz. Geçmişimizden gelen tarihi birikimlerimiz, medeniyet yürüyüşümüz ve kimliğimiz, bizim sadece kendimize faydayı değil, 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir öğretinin devamını yansıtmaktadır. Bu, sadece kendi ülkemiz değil, bütün dünyaya yardım yapan, destek veren, dünyadaki sıkıntıları, savaşları bitirmeye çalışan, başta Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmalar olmak üzere bütün milletimizin kültür medeniyetine uygun bir şekilde, tasadduk medeniyetine uygun bir çabadır. Tasadduk sadece hayır ve hasenat değil, aynı zamanda ilmiyle, irfanıyla yapmış olduğu çalışmalarla paylaşmak demektir. Çankırı, ekonomik gelişmesiyle, turizmdeki potansiyeliyle, yapmış olduğu çalışmalarıyla hem kendine hem civarına hem de devletimize katma değer üretmektedir. İnşallah bu çalışmalar bundan sonraki süreçte daha da gelişerek artacak. Siyasi mücadelemiz ve başarılarınıza katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

