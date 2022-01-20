Canlı yayında "para nerede kardeşim" diye sormuştu! RTÜK, Fox sunucusu hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

"Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini" savunan Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"NEREDE BU PARALAR KARDEŞİM"

Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarını eleştirerek özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savundu. Selçuk Tepeli yayında "Nerede bu paralar kardeşim" diye seslendi.