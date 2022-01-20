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Canlı yayında "para nerede kardeşim" diye sormuştu! RTÜK, Fox sunucusu hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

Canlı yayında "para nerede kardeşim" diye sormuştu! RTÜK, Fox sunucusu hakkında inceleme başlattı

20.01.2022 08:38
Canlı yayında "para nerede kardeşim" diye sormuştu! RTÜK, Fox sunucusu hakkında inceleme başlattı

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'nin yayında "Nerede bu paralar kardeşim" diye seslenmesi üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV'ye inceleme başlattıklarını açıkladı.

Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli'nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

"Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini" savunan Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"NEREDE BU PARALAR KARDEŞİM"

Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarını eleştirerek özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savundu. Selçuk Tepeli yayında "Nerede bu paralar kardeşim" diye seslendi.

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Ebubekir Şahin, Selçuk Tepeli, Fox Tv, Rtük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canlı yayında 'para nerede kardeşim' diye sormuştu! RTÜK, Fox sunucusu hakkında inceleme başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında "para nerede kardeşim" diye sormuştu! RTÜK, Fox sunucusu hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
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