Carney: Türkiye NATO'da Kilit Müttefik - Son Dakika
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Carney: Türkiye NATO'da Kilit Müttefik

12.06.2026 12:16
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Kanada Başbakanı Carney, Türkiye'nin NATO'daki önemine ve stratejik ortaklığına vurgu yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, " Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Toronto'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere değindi. Carney, Ankara ve Ottawa arasında gelişlen ilişkilere vurgu yaparak Türkiye'nin önemli bölgesel bir güç olduğu sözlerine ekledi. Carney, "Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki. Türkiye, bölgesel ölçekte ki bu Balkanlardan, Orta Doğu'ya, Kafkaslara ve ötesine uzanıyor, en önemli stratejik ortak ve güç" ifadesini kullandı.

Carney aynı zamanda Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne de katılacağını daha sonra da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini sözlerine ekledi. - TORONTO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Carney: Türkiye NATO'da Kilit Müttefik - Son Dakika

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