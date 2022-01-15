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Çatalköy-Mezitli El Ele projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Çatalköy-Mezitli El Ele projesi hayata geçiyor

15.01.2022 10:59
Çatalköy-Mezitli El Ele projesi hayata geçiyor

Mezitli El Ele projesi hayata geçiyor.

Mezitli El Ele projesi hayata geçiyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile bir araya gelerek projenin detaylarını görüştü.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Neşet Tarhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çatalköy Belediyesi ile ortak yürütülen Çatalköy-Mezitli El Ele projesi için yavru vatana gitti. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile birlikte projenin geliştirilmesi adına çeşitli görüşmeler yapan Başkan Tarhan, coğrafi olarak en yakın iki kentin işbirliğinin büyük etkileri olacağını dile getirdi.

"Projemizi hayata geçiriyoruz"

Pandeminin zor koşulları altında kardeşlik imzasını attıklarını hatırlatan Başkan Tarhan, iki kent ilişkilerinin daha geniş kapsamda ele alınması gerektiğini söyledi. Mezitli ile Çatalköy'ün birbirine yakınlığına ve benzerliğine dikkat çeken Tarhan, "Benzer özellikleri olan iki kentiz. Sadece nüfus olarak Çatalköy'e nazaran biz daha fazla nüfusa sahip bir kentiz. Çok yoğun bir nüfus artışı ve bunun da etkisiyle inşaat sektörü üzerinden yoğunlaşan bir ekonomik durum var. Karşı karşıya sahil komşusuyuz. Şimdi Mezitli-Çatalköy El Ele diyerek bir kültürler kaynaşması projesini hayata geçiriyoruz. Projenin ayrıntılarını daha somut verilerle kamuoyuna duyuracağız. Önümüzdeki süreçte özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili farklı projelerimizi de Çatalköy'le birlikte uygulamaya geçirmeye çalışacağız. Artık kardeş şehir projelerini aşarak ortak somut projelerle toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlayabilir, kültür, sanat ve turizmin tanıtımında birbirimize destek olabiliriz" dedi.

"Mezitli Belediyemizle ilk adımları atıyoruz"

Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve anavatanımız Türkiye ile çok daha sıkı ilişkiler içerisinde olmamız gerekiyor. Birlikte hem ekonomik hem de kültürel projeler üretebiliriz. Bugün Mezitli Belediyesi ile ilk adımlarımızı atıyoruz. Ortak coğrafyamızın yanı sıra dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve pandemi sürecinde bu işbirlikleri daha güzel şeylere olanak sağlayacaktır" diye konuştu.

Daha sonra KKTC Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve kardeş belediye olan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile bir araya gelerek Çatalköy-Mezitli El Ele projesi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - MERSİN

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Neşet Tarhan, Mezitli, Kıbrıs, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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