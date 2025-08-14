AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilçe başkanlığı görevine Haşim Çelik'in atandığını duyurdu.
Çelik'e yeni görevinde başarılar dilenirken, çalışmalarında muvaffakiyet temennisinde bulunuldu.
Açıklamada, önceki dönem İlçe Başkanı Bahtiyar Öztoprak'a ise görev süresince yürüttüğü özverili çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Politika › Çavdarhisar'a Yeni İlçe Başkanı Atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?