Çavdarhisar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Korkmaz Başkanlığında AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP İl Genel Meclis üyesi Davut Karakurt ve 23 köy muhtarının katılımıyla yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel kurul toplantısında Birlik encümenliğine İlcikören Köyü Muhtarı İhsan Şahin ve Susuzkaya Köyü Muhtarı Süleyman Gedik seçildi. - KÜTAHYA