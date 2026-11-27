TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.

Komisyonda ayrıca 2027 Yılı Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınacak.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, toplantıda kurum temsilcilerinin kendilerini tanıttığı sırada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un Komisyona gelmemesini eleştirdi. Arı, "Meclisin gücü Diyanet İşleri Başkanını buraya getirmeye yetmiyor." dedi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş da Komisyonun ilgili kurumları davet ettiğini ve kurumların da buna hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek, "Daha önceki yıllarda da ilgili kurumlara ilettik. Bu hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Daha önemli işleri olamaz. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığımız değil birkaç kurum daha yardımcılarını göndermişler. Bunu doğru bulmuyorum. Nihayetinde bütçe kendilerine veriliyor ve geçmiş dönem bütçelerinin kullanımıyla alakalı kendilerine soru sorulacak." ifadelerini kullandı.

Komisyonda daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde sunumuna başladı.