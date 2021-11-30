Çavuşoğlu, AGİT 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde AGİT Dönem Başkanı İsveç'in ev sahipliğinde Stokholm'de düzenlenecek AGİT 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacaktır. Toplantıda, AGİT gündemindeki konulara ve AGİT coğrafyasının karşı karşıya bulunduğu güncel sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle, bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.