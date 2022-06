Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "KKTC'nin uygun gördüğü ülkeler nezdinde, yeni temsilcilikler açılması için temaslarımızı yoğunlaştırdık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları çerçevesinde bulunduğu Lefkoşa'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, mevkidaşı Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki savaşa, gıda krizine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Savaşın etkilerini tüm dünyada görüyoruz. Girişimci ve insani dış politika çerçevesinde gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ve gerekse KKTC'nin haklarını savunmak için çalışıyoruz" dedi. Tüm yoğunluklarına rağmen KKTC ve Kıbrıs Türk halkını ihmal etmelerinin mümkün olmadığını belirten Çavuşoğlu, KKTC'de yeni hükümetin kurulmasının ardından bu ziyareti yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta müzakere süreciyle ilgili tutumunun belli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta da görüştük, her platformda söylüyoruz, bizim pozisyonumuz açık ve net. Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Müzakerelerin iki eşit egemen devlet arasında başlatılması gerekiyor. Bu pozisyonumuzu hem KKTC hem de Türkiye olarak her platformda anlatıyoruz. Sadece BM Genel Sekreterine değil, ilgi duyan ülkelere ve Avrupa Birliğine (AB) de açık ve net bir şekilde anlatıyoruz" dedi.

"KKTC'nin statüsünü artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz"

Ziyareti çerçevesinde iki ülkenin diplomatik ve siyasi alanda atabileceği adımları değerlendireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Özellikle KKTC'nin haklı davasını uluslararası topluma anlatma konusunda birlikte çalışıyoruz. KKTC ve Dışişleri Bakanlığımızın hazırladığı notları da ziyaretlerimde tüm muhataplarıma iletiyorum. Rum tarafı ve Yunanistan'ın, Kıbrıs sorunun sanki 1974'te başlamış gibi bir propagandası var. Buna karşı sorunun 1955'lerde başladığını, 1960 ve sonrasında neler olduğunu anlatan haklı davamızı, her yerde vurguluyoruz, altını çiziyoruz. KKTC'nin uluslararası platformda görünürlüğünü ve statüsünü artırmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz. KKTC'nin uygun gördüğü ülkeler nezdinde, yeni temsilcilikler açılması için temaslarımızı yoğunlaştırdık. KKTC'nin İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda statüleri de var. Şimdi KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsünü elde etmek için başvurusunu yaptı. Bu başvuru yıl sonunda Özbekistan'da yapılacak zirvede ele alınacak. Orada karara bağlanacak" diye konuştu.

Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde dün Lapta bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiklerini belirterek, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Beyaz Ev'de Türk sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu toplantılarda da gördük ki Kıbrıs Türk halkı, KKTC'nin haklı davasını güçlü bir şekilde savunuyor" dedi.

"Artık Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır"

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da yaptığı konuşmada dünyaya barış ve diplomasi dersi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu KKTC'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kıbrıs davasını savunmaya devam ettiklerini kaydeden Ertuğruloğlu, "Artık Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır. Neredeyse 60 yıl devam eden ve 'toplumlararası görüşmeler' diye isimlendirilen müzakere süreci, 2017'de Crans Montana'da çökmüştür. 2017'den itibaren artık yeni sayfa açılmıştır, bu adada iki ayrı egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü sahibi iki devlet gerçeği vardır. Bunca yıldır görmezden gelinen ama her zaman için var olan bir realite, artık inkar edilmeyen bir realite olarak ön saflara çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Kıbrıs'ta müzakerelerin ancak iki egemen eşit devletin varlığı temelinde, iyi komşuluk ilişkileriyle geleceği şekillendirmeye yönelik olarak başlayabileceğini ifade eden Ertuğruloğlu, "Bun ihtimal Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği kabul edip etmemesine bağlıdır. Top bizim ve Rumların değil uluslararası camianın sahasındadır. 60 yıldır bize yapılan haksızlığı devam ettirme kararlığı varsa bu adada ne müzakere olur ne anlaşma olur" diye konuştu. - LEFKOŞA