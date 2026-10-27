Çavuşoğlu, Şeniz Doğan ve çalışanların gözaltına alınmasını üzüntüyle karşıladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, süreci üzüntüyle karşıladığını belirterek, hukukun herkese eşit, tarafsız ve adil uygulanması gerektiğini ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, açıklamasında, "Halka hizmet etme anlayışıyla bugüne kadar kentimize emek veren Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını üzüntüyle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Çağrıldıklarında ifade vermeye gidebilecek kişilere yönelik bu tür yöntemlerin uygulanmasının adalete olan güveni zedelediğini ve kamu vicdanını yaraladığını belirten Başkan Çavuşoğlu, hukuk devletinin temel ilkelerinden birinin masumiyet karinesi olduğunu vurguladı. Hiç kimsenin yargılanmaktan muaf olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, hukukun herkese eşit, tarafsız ve adil uygulanması gerektiğini belirterek, adaletin bu ilkeler doğrultusunda tecelli etmesinin en büyük beklentileri olduğunu kaydetti.