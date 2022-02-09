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Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü

09.02.2022 14:01
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşmede Afganistan'da geniş katılımlı bir yönetimin tesis edilmesinin Afganistan'ın istikrarı ve barışı için önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'da geniş katılımlı bir yönetimin tesis edilmesinin Afganistan'ın istikrarı ve barışı için önemli olduğunu, özellikle Afganistan'da bazı aktivist kadınların kaybolduğuna ilişkin haberlerden endişe duyulduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca kızların eğitiminin de önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda Afganistan'da atılan olumlu adımların takip edildiğini belirtti. Görüşmede, Maarif okullarının Afganistan'da tekrar faaliyete geçmesi hususu da görüşüldü. Ayrıca Kabil dahil Afganistan'daki havaalanlarının Türkiye- Katar ortaklığında işletilmesine yönelik son durum ele alındı. - ANKARA

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Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Afganistan, Taliban, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü - Son Dakika
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