Çayırova'dan Türkeli'ye kamyon - Son Dakika

Çayırova Belediyesi, belediyeye ait kamyonu Sinop Türkeli Belediyesi'ne hibe etti.

Çayırova Belediyesi Meclisinden oy birliği ile alınan karar sonrası kamyon Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenen programla Türkeli Belediyesi'ne teslim edildi.

Kamyonun anahtarını Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'e teslim eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Belediyemize hizmet eden kamyonu kardeş ilçemiz olan Sinop Türkeli Belediyemizin talebi üzerine ve mecliste aldığımız karar sonrası hibe ettik. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - SİNOP