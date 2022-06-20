AK Parti, çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazardaki payını büyütmek amacıyla hazırladığı 15 maddelik Çay Kanunu Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın ilk imza sahibi olduğu Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yazıcı, Çay Kanunu'nda çeşitli değişiklikler öngören kanun teklifinin ayrıntılarını yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı. Yazıcı, teklifin, üretici ve tüketiciyi korumak, çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazarlardaki payını büyütmeyi hedeflediğini ifade etti.

Teklifle, çayda marka ürünler oluşturabilmenin yasal zemininin hazırlandığını kaydeden Yazıcı, "Çayda marka ürünler oluşturabilmenin yasal zemininin güçlendirilmesi, dünya piyasalarında rekabet edebilecek konuma gelebilmesi için çayın kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması, üretici ve tüketici çıkarlarının korunması ve ülke ekonomisindeki yeri ve önemi hedeflenmiştir. Yaklaşık 70 yılı aşkın süredir fidan yenilemesi yapılmamış çok sayıda çay bahçesi bulunmaktadır. Bu teklifle kaliteli ürün alınmayan çay bahçelerinin yenilenmesini teşvik edici düzenleme yer almaktadır. Çay tarım alanlarının belirlenmesi, ruhsatlandırma gibi işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin düzen kuralları teklifimizde yer almaktadır" dedi.CEZAİ YAPTIRIMLAR GELİYORYazıcı, yetkisiz çay alımı ve satımı yapanlara cezai yaptırımların getirildiğini belirterek, "Ruhsatsız alanlarda yeni çay bahçesi açanlar ile uygun olmayan şekilde çayı işleyen ve pazarlayanlara, belirlenen çay alanları dışında yetkisiz çay alımı ve satımı yapanlara cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Lisanslı çay işletmeciliği tanımlanmakta, özel sektör çay işletmecilerinin faaliyetin kapsamına göre sınıflandırılmalarına ilişkin kurallar yer almaktadır. Çay ürününün dikiminden yetiştirilmesine, toplanıp pazarlanmasına kadar tüm aşamaları kapsayan düzenlemeler yer almaktadır" ifadelerini kullandı.SÖZLEŞMELİ TARIM KAPSAMINA ALINACAK

Teklifle; kayıtlılık, izlenebilirlik gibi verilerle üretim planlamasının yapılması, arz ve talep dengesine göre etkin kontrol ve denetimi sağlayan kural ve mekanizmaların öngörüldüğünü işaret eden Yazıcı, "Çay tarımı yapılan tüm illerde mevcut ticaret borsalarında tescil edilen kuru çayın alım ve satımını yapabilmelerine olur verilmektedir. Kuru çay ürünü elde edilme aşamasında açığa çıkan çay atıklarının, kuru çay ürünü dışında kullanabileceği alanları, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin uyması gereken kurallar ve sağlanması gereken koşullar düzenlenmiştir. Çay atıklarının kaydı, toplanması, muhafazası, işlenmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması ve gerektiğinde imhasına ilişkin düzen kuralı getirilmektedir. Planlı tarımın en önemli uygulamalarından biri sözleşmeli tarımdır. Teklif ile çay sektörü, sözleşmeli tarım kapsamına alınmaktadır" dedi.