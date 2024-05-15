Çekya Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını geri alması naiflik olur - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çekya Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını geri alması naiflik olur

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Ukrayna'nın öngörülebilir bir zaman içinde işgal altındaki topraklarını geri almasının naiflik olduğunu söyledi. Pavel, savaşın durdurulması ve geleceğe yönelik düzenlemelerin tartışılması gerektiğini belirtti.

15.05.2024 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, "Gerçekçi olmak zorundayız. Ukrayna'nın öngörülebilir bir zaman içerisinde işgal altındaki topraklarını geri alabileceğini söylemek naiflik olur" dedi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın savaş alanında başarılı olmak için silaha ihtiyaç duyduğunu Batı'nın ise silah tedariki konusunda "fazlasıyla titiz" olduğunu vurgulayan Pavel, "Gerçekçi olmak zorundayız. Ukrayna'nın öngörülebilir bir zaman içerisinde işgal altındaki topraklarını geri alabileceğini söylemek naiflik olur. Rusya, işgal ettiği toprakları öylece bırakacak değil. Savaşı durdurmamız ve geleceğe yönelik düzenlemeleri tartışmaya başlamamız gerekiyor. Belirli bir taviz söz konusu olabilir. Fakat bu Ukrayna, Rusya ve bu anlaşmanın garantörleri olacak ülkelerin izni olmadan mümkün değil" dedi.

Pavel, "Ukraynalılar hayatlarını ve vatanlarını kaybediyor. Savaşı da kaybedebilirler" ifadelerini kullanarak, NATO'nun daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerildiği üzere Ukrayna topraklarına asker konuşlandıramayacağını vurguladı. Pavel, "Bu, Rusya ve Kuzey Atlantik İttifakı arasında bir çatışmanın başlangıcı olur. Avrupa'da kimse böyle bir çatışma istemiyor" dedi.

Slovakya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes çağrısı yaparak barış müzakerelerine başlanması çağrısında bulunmuştu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Avrupa turu sırasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında dünyadaki tüm çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuştu. - PRAG

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çekya Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını geri alması naiflik olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: Çekya Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını geri alması naiflik olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement