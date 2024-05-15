Çekya Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını geri alması naiflik olur

Politika

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, "Gerçekçi olmak zorundayız. Ukrayna'nın öngörülebilir bir zaman içerisinde işgal altındaki topraklarını geri alabileceğini söylemek naiflik olur" dedi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın savaş alanında başarılı olmak için silaha ihtiyaç duyduğunu Batı'nın ise silah tedariki konusunda "fazlasıyla titiz" olduğunu vurgulayan Pavel, "Gerçekçi olmak zorundayız. Ukrayna'nın öngörülebilir bir zaman içerisinde işgal altındaki topraklarını geri alabileceğini söylemek naiflik olur. Rusya, işgal ettiği toprakları öylece bırakacak değil. Savaşı durdurmamız ve geleceğe yönelik düzenlemeleri tartışmaya başlamamız gerekiyor. Belirli bir taviz söz konusu olabilir. Fakat bu Ukrayna, Rusya ve bu anlaşmanın garantörleri olacak ülkelerin izni olmadan mümkün değil" dedi.

Pavel, "Ukraynalılar hayatlarını ve vatanlarını kaybediyor. Savaşı da kaybedebilirler" ifadelerini kullanarak, NATO'nun daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerildiği üzere Ukrayna topraklarına asker konuşlandıramayacağını vurguladı. Pavel, "Bu, Rusya ve Kuzey Atlantik İttifakı arasında bir çatışmanın başlangıcı olur. Avrupa'da kimse böyle bir çatışma istemiyor" dedi.

Slovakya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes çağrısı yaparak barış müzakerelerine başlanması çağrısında bulunmuştu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Avrupa turu sırasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında dünyadaki tüm çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuştu. - PRAG