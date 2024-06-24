Çekya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Çekya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanlığı, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin 25 Haziran tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Ziyaret kapsamında, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanmaktadır.

24.06.2024 14:35
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Dışişleri Bakanlığı tarafından Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığınca, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky'nin 25 Haziran tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, resmi ziyarete ilişkin, "Sayın Bakanımızın konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çekya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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