Çekya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Politika

Dışişleri Bakanlığı tarafından Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığınca, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky'nin 25 Haziran tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, resmi ziyarete ilişkin, "Sayın Bakanımızın konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA