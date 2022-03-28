Çekya, Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika
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Çekya, Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

28.03.2022 01:08
Çekya, Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Çekya hükümeti, Rus makamlarının Moskova'daki Çekya Büyükelçiliği personeline yönelik eylemlerini protesto ederek Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Smolek, Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejewski'yi Çekya Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.

Çekya hükümeti, Rus makamlarının Moskova'daki Çekya Büyükelçiliği personeline yönelik eylemlerini protesto ederek Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Smolek, Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejewski'yi Çekya Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.

Çekya hükümeti, Rus makamlarının Moskova'daki Çekya Büyükelçiliği personeline yönelik eylemlerini protesto etti. Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Smolek'in akşam saatlerinde Rusya Büyükelçisi Alexander Zmejewski'yi çağırdığı ifade edildi. Çekya Dışişleri Bakanlığı, bu çağrının nedeninin Rus yetkililerin Moskova'daki Çekya Büyükelçiliği personeline yönelik provokasyonları olduğunu bildirdi. Bakanlık, "Rus makamlarının Moskova'daki temsilcilerimize yönelik davranışlarını şiddetle protesto ettik. Bakan Yardımcısı Smolek bu akşam Rus Büyükelçisi'ni çok acil olarak çağırdı. Güvenlik nedeniyle ayrıntı vermeyeceğiz, fakat Rus tarafına Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne uyma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan Çekya güvenlik güçlerinin, Rus ajanlarının 2014 yılında Zlin bölgesindeki Vrbetice'deki mühimmat deposunun patlamasından Rus ajanlarını sorumlu tutmalarının ardından, Çekya geçen baharda Rus Büyükelçiliği'nin 18 çalışanını sınır dışı etmişti. Rusya ise buna karşılık olarak Moskova'daki Çek Büyükelçiliği'nin 20 çalışanını istenmeyen kişi ilan etmiş ve Çekya'nın yaklaşımını düşmanca bir eylem olarak nitelendirmişti. - PRAG

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Prag, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya, Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika


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