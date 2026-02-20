Çelik, Ramazan Ayında Sahada Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çelik, Ramazan Ayında Sahada Olacak

Çelik, Ramazan Ayında Sahada Olacak
20.02.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahya Çelik, yeni konutlara yerleşen aileler ve depremden etkilenen esnafları ziyaret edecek.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, ramazan ayı boyunca sahada olacaklarını belirterek, "Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin ilk iftar sofralarına misafir olacağız. Depremden etkilenen esnaflarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Çelik, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Çelik, "Bugün deprem bölgesi yeniden ayağa kalkarken, vatandaşlarımız yarınlara daha umutla bakmaktadır. Bu büyük imtihan karşısında yasımızı tuttuk ama aynı zamanda şunu da gösterdik; biz yıkıldığımız yerden kalkmayı bilen bir milletiz. Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin yüzündeki tebessüm, devletimizin ve milletimizin omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğinin en somut göstergesidir." diye konuştu.

"Ramazanı sahada, sokakta, hanede yaşayacağız"

Çelik, bugün itibarıyla deprem bölgesinde "Yeni Evim, İlk İftarım" programlarına başlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatları olarak ramazan ayı boyunca sahada olacağız. Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin ilk iftar sofralarına misafir olacağız. Depremden etkilenen esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Mahalle buluşmaları, gönül ziyaretleri ve iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birebir temas halinde olacağız. Ramazanı sadece takvimde bir ay olarak değil, sahada, sokakta, hanede yaşayacağız. Çünkü biz siyaseti masa başında değil, milletimizin yanında yapıyoruz."

Programda, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan ile İl Başkanı Tamer Dağlı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yahya Çelik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çelik, Ramazan Ayında Sahada Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:09:35. #7.11#
SON DAKİKA: Çelik, Ramazan Ayında Sahada Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.