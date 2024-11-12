Çelik'ten İsrail'e Eleştiri

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı İsrailli yetkililerin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki ifadelerine ilişkin"İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, İsrailli bazı yetkililerin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklmada yaptı. Çelik açıklamasında, "İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor. Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür. İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor. Uluslarası kuruluşlar, İsrail'in uluslarası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA