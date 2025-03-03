Çelik'ten Terörle Mücadele Vurgusu

Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Aramıza fitne sokmaya çalışanlarının yaptığı düşmanlık hepimizi hedef almakta. Bunun önünde engel olanlara direniriz. Terör örgütünün lağvedilmesi ile bu sonuca ulaşacağız"

"Bir takım sözlerin verilip tutulmamasına karşı, terörden nemalanmaya çalışanlara karşı dikkatimizi koruyacağız. Dikkatle takip edilmesi gereken, sabotajlara karşı titiz olunması gereken bir süreçtir"

" İkinci dünya savaşı sonrasında kurulan düzenin sona erdiğini gösteriyor"

"AB'nin yaşadığı bütün sorunların çözümü Türkiye'dedir. Türkiye'nin bir boyutu ile güçlü bir Avrupa devleti olmuştur"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.