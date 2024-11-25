Cem Şahin, KESDER Genel Kurulu'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Politika

Cem Şahin, KESDER Genel Kurulu'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

Cem Şahin, KESDER Genel Kurulu\'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, KESDER'in 8. Olağan Genel Kurulu'na katılarak dernek üyelerine teşekkür etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

25.11.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısıve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin (KESDER) 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, dernekte şimdiye kadar görev alan herkese teşekkür etti vevefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Şahin, "Şimdiye kadar hayırlı işlere imza attılar bundan sonrada hayırlı işlere imza atacaklarına inancım tamdır. Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim etsin. KESDER'in bir çok etkinliğine katıldık, gördüğümüz hep birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü. Ben burada sadece Eskipazar'lıları görmüyorum, Yenice, Eflani, Safranbolu ve Ovacık'tan da hemşehrilerimiz var. Bizim bütün ilçelerimiz değerli. Biz top yekün hep birlikte Karabük'üz. Karabük'ün meseleleri bize geldiğinde akan sular duruyor. Bütün ilçelerimizdeki hemşehrilerimizle birlikte 'Karabük'ü nasıl daha ileriye götürürüz, nasıl faydalı işler yaparız' gayreti içindeyiz." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, önceki Dönem Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Şaban Şahin, KESDER Başkanı İdris Çankaya'da kongrede birer konuşma yaptı.

Kongrede mevcut başkan Çankaya, güven tazeledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cem Şahin, KESDER Genel Kurulu'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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