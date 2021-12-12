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Cemal Enginyurt'un "Neden DP'ye geçtiğiniz?" sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm - Son Dakika

Cemal Enginyurt'un "Neden DP'ye geçtiğiniz?" sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm

12.12.2021 17:03

MHP'den ihraç edildikten sonra hangi partiye geçeceği çok konuşulan Ordu Milletvekili Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçmişti. Önceki gün katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında "Neden İYİ Parti ve CHP değil de DP'ye geçtiniz?" diye kendisine sorulan Cemal Enginyurt'un "İYİ Parti ve CHP'ye çok sövmüştüm, sövmediğim DP kalmıştı" cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili olarak Meclis'e girmesinin ardından yaptığı açıklamalar çok tartışılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden ihraç edildi. MHP'den sonraki durağı neresi olacağı çok merak edilen Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti. Önceki gün Armağan Çağlayan'ın programında neden DP'ye geçtiği sorulan Enginyurt, verdiği cevapla salonu kahkahaya boğdu.

"MHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİNİZ?" DİYE SORULDU

Armağan Çağlayan'ın "MHP'den ihraç edilmenizin sebebi fındık eleştiriniz miydi yoksa başka faktörler var mı" sorusuna Enginyurt, "En son Tarım Bakanı'na yönelik sözlerimizden dolayı ihraç edildik. Yani ben fındık üreticisine söz verdim seçimlerden önce. Beni seçerseniz, ceylan derisi koltuklarda oturup, yan gelip yan yatmayacağım. Ben sizin hakkınızı hukukunuzu savunacağım neye mal olursa olsun dedim. Bugün de aynı noktadayım. Bin defa ihraç edilsem, fındık üreticisinin hakkını, Ordulunun hakkını, Türk milletinin hakkını savunmaya devam ederim" diye yanıt verdi.

"İYİ PARTİ VE CHP'YE ÇOK SÖVDÜM, BİR TEK DP KALMIŞTI"

Enginyurt, MHP'den ihracı ilgili süreç hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki başka partilere de gidebilirdim, bunu da söyledim her yerde. Gidemezdim, İYİ Parti'ye çok sövdüm, CHP'ye çok sövdüm. Sövmediğim tek parti vardı, o da Demokrat Parti. Dolayısıyla Demokrat Parti'de siyaset yapmayı, orada kalmayı tercih ettim."

Enginyurt'un bu sözlerinin ardından programın sunucusu Armağan Çağlayan, "Çok yaşayın Cemal Bey, vallahi çok yaşayın" şeklinde karşılık verdi.

Cemal Enginyurt'un Neden DP'ye geçtiğiniz? sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cemal Enginyurt'un 'Neden DP'ye geçtiğiniz?' sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemal Enginyurt'un "Neden DP'ye geçtiğiniz?" sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm - Son Dakika
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