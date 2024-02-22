Cemil Tugay'dan Gaziemir'de esnaf ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cemil Tugay'dan Gaziemir'de esnaf ziyareti

Cemil Tugay\'dan Gaziemir\'de esnaf ziyareti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Gaziemir'de esnaf ziyaretinde bulundu. Tugay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve görüşlerini dinledi.

22.02.2024 22:26  Güncelleme: 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemil Tugay'dan Gaziemir'de esnaf ziyareti

İZMİR - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, beraberindeki partililerle birlikte Gaziemir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Gaziemir ilçesinde bir dizi programa katıldı. Ziyaret ettiği CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı'nın önünde kısa bir konuşma yapan Tugay, partisinin ilçedeki seçim ofisine de ziyarette bulundu. Ardından Tugay, CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve beraberindeki partililerle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tugay, vatandaşlarla sohbet edip, istek ve görüşlerini dinledi.

Kaynak: İHA

Cemil Tugay, Gaziemir, İzmir, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cemil Tugay'dan Gaziemir'de esnaf ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:08:30. #1.12#
SON DAKİKA: Cemil Tugay'dan Gaziemir'de esnaf ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement