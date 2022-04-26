Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı - Son Dakika
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Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı

26.04.2022 10:34
Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Önder Koç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliğinde görevli personeller bir araya gelerek iftar açtı.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Önder Koç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliğinde görevli personeller bir araya gelerek iftar açtı.

Çemişgezek Kaymakamı Koç, güvenlik güçleri ile iftar yemeğinde buluştu. İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftar programına, Kaymakam Önder Koç, eşi Hakim Azercan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer, Emniyet Amiri Suat Üşümez, İlçe Müftüsü İsmail Güven, Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Özçelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gürsel Yıldırım, jandarma ve polis personelleri ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinden sonra açıklamalarda bulunan Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, "Sizler kutsal bir görevi, kahramanca ve fedakarca yerine getiriyorsunuz. Böyle kutsal bir vazifeyi icra eden kahraman polis ve jandarma ekiplerimizle iftar açmak bizlere de ayrı bir huzur verdi. Allah ekmeğimize suyumuza göz dikenlere fırsat vermesin. Allah ayağınızı taşa değdirmesin. Ailelerinizle beraber daha nice Ramazanlara kavuşmayı temenni ediyor yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi. - TUNCELİ

Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı
Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı
Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı

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Çemişgezek, Önder Koç, Jandarma, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı - Son Dakika


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