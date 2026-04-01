Cevdet Yılmaz, A Milli Takım'ı Tebrik Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cevdet Yılmaz, A Milli Takım'ı Tebrik Etti

01.04.2026 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Harikasınız bizim çocuklar. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek, Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanan ve milletimize büyük bir sevinç yaşatan A Milli Futbol Takımı'mızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonada millilerimize başarılar diliyorum. Yolun sonu final olsun."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Takım, Politika, Kosova, Futbol, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:29:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.