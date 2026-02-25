Cevdet Yılmaz ATBR Heyetini Ağırladı - Son Dakika
Cevdet Yılmaz ATBR Heyetini Ağırladı

25.02.2026 17:01
Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için ATBR üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini daha güçlü bir zemine taşıma hedefiyle, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi vizyonu doğrultusunda iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması, yatırım kanallarının genişletilmesi ve enerji, savunma ile gemi inşası başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için ATBR heyeti üyelerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

