Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü Karabağ vurgusuyla kutladı

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü Karabağ vurgusuyla kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti. Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtuluşunun 6. yıl dönümünü de vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtuluşunun 6. yıl dönümünde, dost ve kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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