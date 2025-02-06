Cevdet Yılmaz'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.