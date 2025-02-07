Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçirdiği tıbbi operasyon dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenabıallah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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