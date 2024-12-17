Cevdet Yılmaz'dan Diyanet Yatırımına Yanıt

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "'Villa' diye bahsettiğiniz yerler, 10 tane konut; öğrencilerin, gençlerin, Türkiye'den giden akademisyenlerin, araştırmacıların kullandığı altyapılardır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin hesap görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Diyanet Vakfının Washington'da yaptığı 100 milyon dolarlık yatırıma dikkat çekerek, "100 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış. Ek harcamalarla birlikte bugünün parasıyla TL olarak 4 milyar liradan bahsediyoruz. Washington'a, Beyaz Saray'ın dibine yapılmış" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alarak Çömez'e cevap verdi. Yılmaz, merkezin 2013 yılında temeli atıldığını ve 2016'da tamamlandığını söyleyerek, "Burada 'villa' diye bahsettiğiniz yerler, 10 tane konut; öğrencilerin, gençlerin, Türkiye'den giden akademisyenlerin, araştırmacıların kullandığı altyapılardır. Bu külliye sadece ibadet hizmeti değil, Türk kültürünü tanıtma; restoranıyla, yemekleriyle, motifleriyle, orada Türk kültürünü tanıtma fonksiyonu da icra etmektedir. Dolayısıyla, çok boyutlu bir faaliyet yürütmektedir ve bütçeden de hiçbir gelir almadan gelir getirici faaliyetleriyle işletme giderlerini finanse etmektedir. Diyanet İşleri Vakfıyla ilişkilidir" dedi. - ANKARA