Cevdet Yılmaz'dan Eşitlik Vurgusu - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan Eşitlik Vurgusu

Cevdet Yılmaz\'dan Eşitlik Vurgusu
06.06.2026 17:03
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Cevdet Yılmaz, insan onuru ve eşit vatandaşlık ilkesinin önemini vurguladı, farklılıkları zenginlik olarak gördü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan onuru ve eşit vatandaşlık ilkesinin toplumun temel değerleri arasında yer aldığını belirterek, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği veya sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamayacağını ifade etti. Yılmaz paylaşımında, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz" dedi.

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yılmaz, farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu öne çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz'dan Eşitlik Vurgusu - Son Dakika

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